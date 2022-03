(Pixabay)





I dauni cercheranno un successo per avvicinarsi al sesto posto. Catania-Taranto è stata rinviata per le numerose positività al Covid tra i calciatori degli jonici. Sarà recuperata Mercoledì 13 Aprile alle 18. Turris-Francavilla Fontana non si giocherà perché 11 calciatori dei campani sono risultati positivi al Covid. La partita sarà recuperata Giovedì 31 Marzo alle 14,30.

Nella trentaquattresima giornata del girone C di Serie C domani alle 14,30 il Monopoli sfiderà al “Veneziani” il Potenza reduce dal pareggio 2-2 al “Viviani” col Palermo e dal pareggio 1-1 in casa con la Paganese nel recupero della ventinovesima giornata. I biancoverdi dovranno vincere per puntare al terzo posto. Il Foggia ospiterà allo “Zaccheria” il Campobasso. I molisani nella trentatreesima giornata hanno vinto 2-0 al “Romagnoli” col Latina.