Serie C: il Taranto perde 5-2 con il Palermo

FRANCESCO LOIACONO - Nel recupero della ventiduesima giornata del girone C di Serie C il Taranto perde 5-2 al “Barbera” con il Palermo. Nel primo tempo al 3’ i rosanero siciliani passano in vantaggio con Luperini di testa. Al 36’ raddoppia Brunori con un tocco al volo su cross di Valente. Al 40’ Brunori realizza la terza rete con una conclusione di destro. Nel secondo tempo al 7’ gli jonici segnano con Di Gennaro con un siluro da fuori area. Al 24’ il Palermo va in gol per la quarta volta con Luperini con un pallonetto. Al 91’ Soleri realizza la quinta rete con un bolide dal limite dell’area.

Al 93’ i pugliesi segnano il secondo gol con Zullo, con un tocco in diagonale. Decima sconfitta in trasferta per gli jonici. Il Taranto è quindicesimo in zona play out con 36 punti insieme all’Acr Messina, a-4 dal Campobasso che ha 40 punti. I molisani perdono 3-2 al “Curcio” col Picerno nel recupero della trentesima giornata. Il Palermo è quinto a 57 punti. Turris- Virtus Francavilla Fontana che si doveva recuperare oggi alle 14,30 è stata di nuovo rinviata a Mercoledì 13 Aprile alle 14,30 per le numerose positività al Covid tra i calciatori dei campani.