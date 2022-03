Nel posticipo della trentesima giornata del girone C di Serie C l’Andria perde 1-0 al “Liguori” con la Turris. I biancazzurri restano penultimi con 23 punti. I campani sono settimi a 45 punti.

Per la Turris decisiva la rete realizzata al 32’ del secondo tempo da Leonetti con una conclusione al volo su cross di Franco. Undicesimo gol in questo campionato per l’attaccante dei campani. Per la Turris ottava vittoria in casa. Diciassettesima sconfitta in trasferta per l’Andria.