Serie C: nel 31/o turno la sfida di cartello è Catanzaro-Bari

Il Taranto dovrà imporsi al “Viviani” col Potenza per fare un importante passo in avanti nella corsa verso la salvezza. I lucani nella trentesima giornata hanno vinto 3-0 al “Francioni” col Latina. L’Andria cercherà di superare al “Degli Ulivi” il Latina per lasciare il penultimo posto.

Il Monopoli affronterà alle 14,30 al “Rocchi” il Monterosi. I laziali nella trentesima giornata sono stati sconfitti 3-1 al “Massimino” dal Catania. I biancoverdi pugliesi cercheranno i tre punti per confermarsi al quinto posto. Il Foggia alle 17,30 ospiterà allo “Zaccheria” il Picerno. La gara che i lucani dovevano disputare al “Curcio”col Campobasso Sabato 5 Marzo è stata rinviata per la neve a Mercoledì 30 Marzo alle 18. I dauni non avranno alternative alla vittoria per rimanere in zona play off.