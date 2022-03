Serie C: vincono il Monopoli e il Foggia, il Taranto ancora ko

(Pixabay)



Il Foggia vince 4-1 al “Torre” con la Paganese ed è settimo a 47 punti. Nella ripresa al 13’ i campani passano in vantaggio con Tommasini. Al 25’ i dauni pareggiano con Nicolao e al 28’ passano in vantaggio con Rocca. Al 39’ Turchetta segna il terzo gol e al 94’ Merola realizza la quarta rete.

L’Andria pareggia 1-1 al “Barbera” con il Palermo e resta penultima con 25 punti. Nel primo tempo al 17’ i biancazzurri passano in vantaggio con Messina e nel secondo tempo al 41’ i rosaneri siciliani pareggiano con Luperini.

- Nella trentaduesima giornata del girone C di Serie C la Virtus Francavilla Fontana pareggia 0-0 al “Francioni” con il Latina ed è raggiunta al terzo posto a 55 punti dal Monopoli e dall’Avellino. Il Monopoli vince 3-0 al “Veneziani” con la Vibonese. Nel primo tempo i biancoverdi pugliesi passano in vantaggio al 16’ con Borrelli. Raddoppiano al 41’ con Borrelli e realizzano la terza rete nel secondo tempo al 25’ con Arena. Gli irpini superano 1-0 allo “Jacovone” il Taranto. Gli jonici sono quindicesimi con 36 punti. Per l’Avellino decisivo il gol segnato nel secondo tempo al 12’ da Bove.