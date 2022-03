'Striscia La Notizia': tre malviventi arrestate a Milano grazie alla campagna 'Antiborseggio'' di Valerio Staffelli

COLOGNO MONZESE (MI) - Tre nomadi rom con precedenti, ritenute abituali borseggiatrici, sono state arrestate ieri dalla polizia dopo che avevano aggredito e minacciato la troupe di Striscia la notizia. Da settimane Valerio Staffelli è in missione con delle figuranti “antiborseggio” per fermare le ladre che imperversano nelle stazioni della metropolitana milanese, dopo le molte segnalazioni che ci sono arrivate da cittadini esasperati per i furti subiti.

Questa sera (Canale 5, ore 20.35) il tg satirico mostrerà le immagini delle violenze nei confronti delle “ragazze deterrente” di Staffelli (che con cartelli segnalano la presenza delle ladre per allertare i passanti), entrambe avvenute ieri mattina. All’altezza della fermata Gioia, una delle borseggiatrici colta in flagrante è saltata al collo di una figurante cercando di strangolarla e mandandola in ospedale.

E a Piola, dove era in azione un’altra squadra antiborseggio, una delle ragazze è stata presa a mani in faccia e poi fatta cadere con uno spintone nello spazio tra la metro e la banchina, rischiando un serio danno alla gamba. Anche lei è stata soccorsa e poi portata in ospedale.