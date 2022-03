Taranto, Pagano (Pd): "150 mln per Giochi Mediterraneo è inizio. Garantire fondi a sufficienza per svolgimento manifestazione"

ROMA - “Dopo due anni e mezzo dall’assegnazione alla città di Taranto della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, arrivano i primi finanziamenti. I 4,5 milioni stanziati grazie ad un mio emendamento alla legge di bilancio 2021 per costituire il Comitato organizzatore e avviare le progettazioni, sono state fino ad oggi le uniche risorse pubbliche impiegate per garantire la realizzazione dei Giochi". Lo dichiara Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico. ROMA - “Dopo due anni e mezzo dall’assegnazione alla città di Taranto della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, arrivano i primi finanziamenti. I 4,5 milioni stanziati grazie ad un mio emendamento alla legge di bilancio 2021 per costituire il Comitato organizzatore e avviare le progettazioni, sono state fino ad oggi le uniche risorse pubbliche impiegate per garantire la realizzazione dei Giochi". Lo dichiara Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico.



"Sebbene in ritardo - prosegue Pagano -, siamo soddisfatti che ora il Governo abbia finalmente riconosciuto un contributo significativo: 150 milioni di euro che serviranno a realizzare gli impianti e le infrastrutture necessarie ad ospitare la manifestazione e i tanti eventi previsti. Siamo dunque felici che i nostri appelli siano stati ascoltati e che sia stata data la giusta attenzione ad un evento che contribuirà, contestualmente ai tanti investimenti in corso su altri fronti, a cambiare il volto della città. Di questo va dato merito alla Ministra Carfagna, che ha dimostrato una grande sensibilità in questa occasione. E’ un bene, infine, che sia stato ritagliato un ruolo importante alla Regione Puglia e agli enti territoriali nell’adozione dei decreti attuativi per la realizzazione delle opere prioritarie con le risorse stanziate. L’organizzazione dei Giochi del 2026 può essere un’occasione simbolica della rinascita di Taranto, quale punto di riferimento di tutta l’area del Mediterraneo”, conclude Pagano.