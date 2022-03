MAT, le iniziative in occasione della Giornata della Memoria

SAN SEVERO (FG) - l prossimo 21 marzo, ricorre la XXVII edizione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico ed anche il Comune di San Severo vuole celebrare degnamente la Giornata con una iniziativa al MAT – Museo dell’Alto Tavoliere.“Ogni anno, il 21 marzo appunto, che corrisponde al primo giorno di primavera – dichiara il Sindaco Francesco Miglio che segue direttamente la delega ai Servizi Museali - si celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, approvata il 1 marzo 2017, con voto unanime alla Camera dei Deputati. Lo slogan di quest’anno “Terra mia. Coltura I Cultura” vuole unire due dimensioni di impegno, oggi fondamentali, dalle quali ripartire: “Terra mia”, per prendersi cura della nostra comunità locale e reinterpretare il nostro essere cittadini globale a partire dall’attenzione al contesto nel quale viviamo, alla nostra quotidianità; “Coltura I Cultura”, rappresenta la coltura nella terra, la cultura nelle coscienze, due parole che ci restituiscono la necessità di un lavoro che prosegue in parallelo e tiene insieme l’impegno per il nutrimento della Terra con l’impegno per il nutrimento delle coscienze”.A questo proposito, il MAT Museo dell’Alto Tavoliere, che quest’anno ha dedicato l’intera offerta didattica ai temi del Rispetto e della Legalità, ha organizzato una serie di appuntamenti per le giornate di domenica 20 e lunedì 21 marzo:• Domenica 20 marzo 2022Ore 11.00 – 12.00 – 18.30 – 19.30: visite guidate “Legalità a Archeomafia” (consigliabile la prenotazione);• Lunedì 21 marzo 2022Ore 10.30: laboratorio didattico “Fumetti per tutti: la cultura del rispetto” con gli ospiti del Centro Diurno Psichiatrico CSM di San Severo.Le attività saranno svolte dai volontari del progetto di Garanzia Giovani “LegalMente”, Anna Friso e Alfonso Isoletta, e dall’operatore museale Antonello Vigliaroli.Per ricevere maggiori informazioni e partecipare, con prenotazione consigliabile, alle visite guidate gratuite, contattare la segreteria del MAT al numero telefonico 0882.339611, dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.30 / 17.30-20.30; sabato, ore 18.00-21.00. Obbligo del super Green Pass dai 12 anni in su.