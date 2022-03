Temporali e neve sulla Puglia: è allerta gialla

Previste nevicate al di sopra dei 300 – 500 mt. sui settori settentrionali di Puglia con apporti al suolo da deboli a moderati, fino a localmente abbondanti alle quote piu’ elevate; al di sopra dei 500 – 800 mt. sulla Puglia centrale, con apporti al suolo deboli o localmente moderati .



Pertanto dalle ore 14,00 odierne, sabato 5 marzo, e per le successive 24 ore, e' prevista allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato su Puglia centrale adriatica nonche’ rischio idrogeologico e neve localizzato su Puglia centrale bradanica.

BARI - Prosegue l'ondata di maltempo sulla Puglia. Dalle ore 14,00 odierne e per le successive 24 ore sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia centro- settentrionale con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto della Puglia con quantitativi cumulati deboli. Lo rende noto la Protezione civile.