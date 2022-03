Tv: Deakids spiega ai bambini la guerra tra Russa e Ucraina

Dal 24 febbraio scorso i media di tutto il mondo hanno portato nelle nostre case la notizia che la Russia ha invaso l’Ucraina, dando origine ad una guerra alle porte dell’Europa ma “come si è arrivati a questo punto?” “Perché la guerra?” “Per quale motivo la Russia ha deciso di attaccare un paese dove ci sono tantissime persone russe?!” Queste e molte altre sono le domande che i ragazzi si pongono in questi giorni e a cui spesso non riescono a dare una risposta.

Per aiutare i ragazzi a comprendere meglio lo scenario storico che ha portato all'attuale conflitto, DeAKids, (canale 601, in esclusiva su Sky) da sempre attento a stare al fianco dei ragazzi in momenti difficili come questo per aiutarli a decodificare le informazioni che arrivano dai media e supportarli nella comprensione della situazione, ha deciso di realizzare una puntata speciale del format “Le Cose Che…Storia – I fatti degli ultimi 20 anni che nessuno ha il coraggio di raccontarti”, dedicata al conflitto Russia-Ucraina “Le Cose Che...storia. Speciale Ucraina», in onda giovedì 31 marzo alle ore 19.50.

Nella puntata speciale, prodotta da KidsMe, la Children Content Factory del Gruppo De Agostini Editore, in collaborazione con Loft Produzioni e il Fatto Quotidiano, si analizzerà la storia di questi due paesi per capire come si è arrivati a questo conflitto e come si stanno comportando gli altri stati europei. Si spiegherà che cosa sono le sanzioni, e si parlerà dei supporti umanitari ai rifugiati e delle grandi aziende che stanno lasciando la Russia. Infografiche e cartine geografiche mostreranno inoltre i cambiamenti geopolitici dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino ad oggi.

A seguire dal 9 aprile al’14 maggio, ogni sabato e domenica alle ore 13.25 su DeAKids andrà in onda «Le Cose Che...storia. I fatti degli ultimi 20 anni che nessuno ha il coraggio di raccontarti», una produzione originale KidsMe, realizzata in collaborazione con Loft Produzioni e il Fatto Quotidiano, che dopo il successo della prima stagione de «Le Cose Che…nessuno ha il coraggio di dirti prima dei 10 anni”, racconterà gli eventi storici che hanno caratterizzato gli ultimi 20 anni, spiegando come questi eventi hanno cambiato le nostre vite, nel bene e nel male. Dalle Torri Gemelle al primo italiano nello spazio, da Cosa Nostra allo Tsunami, dalla Brexit a grandi personaggi come Obama e Kamala Harris, fino all’elezione del Presidente della Repubblica e al Conclave, e molto altro ancora.

La serie, che è stata presentata oggi, 30 marzo, al Festival della Sintesi di Lucca è condotta da due giovani attori: Chiara Fabiano e Francesco Saias.