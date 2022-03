Torino, Handanovic: "Le prestazioni non mancano mai, il campionato è aperto''

"Volevamo vincere, ci abbiamo provato fino all'ultimo ma non ci siamo riusciti. Abbiamo giocato tante partite: a volte capita di soffrire anche perché ci sono pochi giorni per preparare le partite. Abbiamo lasciato qualche punto per strada, il Torino è forte e aggressivo e non è facile per nessuno giocare qui".



Infine un commento sulla classifica, con l'Inter - che ha una partita in meno - a 4 punti dal Milan: "Il campionato è aperto e sarà aperto fino all'ultima giornata. Le prestazioni non ci sono mancate, adesso mancano dieci partite e dobbiamo cercare di vincerle".





Grazie all'ufficio stampa Inter.

TORINO - Con le sue parate ha tenuto in vita l'Inter: nel primo tempo su Belotti, nella ripresa in maniera straordinaria su Izzo. Samir Handanovic, dopo l'1-1 con il Torino, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio dei nerazzurri: "Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, per come gioca il Torino. Ci siamo adattati giocando più spesso palla lunga. Abbiamo avuto le nostre occasioni, purtroppo Berisha è stato bravo e abbiamo sbagliato anche noi qualcosa".