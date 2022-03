Tumore alla prostata, un week end di visite e controlli al Policlinico di Bari

BARI - Un intero weekend dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore alla prostata: dal 18 al 20 marzo sarà possibile effettuare gratuitamente visite urologiche, oncologiche e colloqui sulla radioterapia negli ambulatori del Policlinico di Bari.L’azienda ospedaliero-universitaria ha aderito all’open weekend promosso dalla Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa del Papà. L’iniziativa, volta alla sensibilizzazione della popolazione sul tumore alla prostata, prevede servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi all’interno degli ospedali con i Bollini Rosa e con il Bollino Azzurro.L’unità operativa complessa di Urologia II Universitaria, diretta dal professor Pasquale Ditonno, offre visite urologiche per pazienti con età superiore ai 50 anni e/o con familiarità per neoplasia prostatica, presso gli ambulatori di Urologia, 1° piano cliniche chirurgiche, il 18 e 19 marzo dalle ore 9 alle ore13, prenotandosi al seguente indirizzo mail: urologia2dayservice@policlinico.ba.itL’unità operativa complessa di Oncologia Medica Universitaria, diretta dal professor Camillo Porta, offre visite oncologiche, per pazienti affetti da carcinoma metastatico (in terapia o meno), ovvero dopo chirurgia o radioterapia, presso la direzione oncologica, sita al 4° piano padiglione Otorinolaringoiatria, ingresso lato destro, in data 18/03/2022 dalle ore 10 alle ore 18 prenotando via mail al seguente indirizzo: ambulatorio.profporta@gmail.com , fino alle ore 12 del 17 marzo.L’unità operativa di Radioterapia, diretta dal dottor Michele Piombino, offre colloqui in presenza nei giorni 18 - 19 - 20/03/2022 dalle 16.30 alle 18.30, presso la Radioterapia, padiglione Asclepios 2, senza bisogno di prenotazione, per pazienti con diagnosi di CR prostata pre - post chirurgia, la presentazione del reparto e rilascio di informazioni sull'importanza della radioterapia nella cura del CR prostatico.“Il tumore di prostata il più frequente negli uomini; è fondamentale scoprire questo tumore in fase molto precoce perché abbiamo gli strumenti utili per poter curare in maniera definitiva il paziente senza conseguenze. Oggi abbiamo a disposizione il test Psa che ci aiuta a individuare un paziente a rischio di malattia e la visita urologica. A seguito di questi esami è possibile approfondire le indagini con una ecografia della prostata o con una risonanza magnetica nucleare. Attraverso una diagnosi precoce oggi è possibile eradicare la malattia” dichiara il professor Pasquale Ditonno, direttore dell’unità di Urologia del Policlinico di Bari.“Iniziative di prevenzione come questa sono estremamente importanti: il carcinoma della prostata non deve fare più paura in quanto esistono ormai tante opzioni terapeutiche – spiega il dottor Michele Piombino, direttore dell’unità di Radioterapia del Policlinico di Bari - Baluardo fondamentale nelle terapie è la radioterapia oncologica adatta in tutti gli stati di malattia. Il problema è rappresentato dal momento della diagnosi, non possiamo più vivere come in passato, dobbiamo fare prevenzione come fanno efficacemente le donne con mammella e apparato ginecologico , è necessario sottoporsi all’ esame del Psa annuale tranquilli nel fatto che anche il carcinoma della prostata trova nella radioterapia e in altre metodiche cure assolutamente efficaci”.“Il tumore alla prostata, in Italia, conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili”, ricorda Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, sottolineando come l’obiettivo di questa iniziativa sia proprio “sensibilizzare, quanto più possibile, la popolazione sull’importanza della corretta informazione, della prevenzione primaria e della diagnosi precoce del tumore alla prostata. Fondazione Onda con questa iniziativa sottolinea l‘importanza della medicina di genere e l’apertura al genere maschile, ma anche il ruolo attivo della donna nell’affiancare il partner nella gestione della sua salute”.I Bollini Rosa sono il riconoscimento agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere.Il Bollino Azzurro è il nuovo riconoscimento che identifica proprio i centri ospedalieri che garantiscono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare nell’ambito dei percorsi diagnostici e terapeutici rivolti alle persone con tumore alla prostata.L’iniziativa (H)Open Weekend gode del patrocinio di Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia clinica (AIRO), Collegio Italiano dei Primari Oncologici Medici Ospedalieri (CIPOMO), Fondazione Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Società Italiana di Uro-Oncologia (SIUrO) ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Bayer.