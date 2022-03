Ucraina, Alya, 19 anni: resisto a Kiev con la mia nuova famiglia

Nel diario Alya scrive ancora: "A volte non riesco a trattenere le lacrime. Mi metto a piangere come un'isterica. Mi dispero perché ci sono persone che non possono lasciare le loro città o i loro villaggi dove adesso si sta combattendo. Piango perché stanno morendo bambini e innocenti, mentre le case sono bombardate. Piango perché voglio rivedere la mia famiglia. E non sono l'unica. Anche se qui abbiamo qualcuno che ci protegge. E tra un po' andrà meglio: ne sono sicura".



Alle sei del pomeriggio si fa buio. "Le luci non le accendiamo dappertutto" racconta Alya. "Camminiamo piano e parliamo sussurrando. Verso le sei e 30 ceniamo. Solo la tavola è illuminata. Quando abbiamo finito, spegniamo la luce e ci facciamo strada con le torce. Molti vanno giù nel sotterraneo. Quando siamo tutti nello stanzone del rifugio ci sediamo e beviamo tè o giochiamo a carte. Solo gli uomini restano di sopra. Restano in servizio tutta la notte, fino alle sette di mattina. Con gli altri, invece, alle dieci della sera andiamo tutti a letto. A volte resto a leggere le notizie sul cellulare e non riesco a prendere sonno. A volte sento qualcuno parlottare dietro la porta. A volte resto in ascolto, come se mi prendesse il timore che un razzo potesse colpirci".

Con i ragazzi della scuola, si pranza alle due del pomeriggio. "Poi giochiamo a carte, a pingpong o a pallone nella palestra. Qualcuno esce e va al negozio o in farmacia, anche se in giro c'è molta meno gente rispetto a prima. A volte capita pure di darsi appuntamento con un'amica o un amico, anche se cerchiamo sempre di non allontarci troppo perché può essere pericoloso. Spesso in realtà sono gli amici che vengono alla scuola. Con loro parliamo quasi sempre della guerra. Non avrei mai pensato che un rifugio antiaereo sarebbe potuto diventare la mia seconda casa. Almeno gli amici portano via un po' di cattivi pensieri. Ridiamo insieme e siamo fiduciosi nella vittoria".