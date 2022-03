(via Ssc Bari fb)

- Il Bari vince 1-0 al “San Nicola” con la Juve Stabia. Per i biancorossi decisiva la rete realizzata al1’del secondo tempo da Antenucci con una conclusione rasoterra su passaggio di Cheddira.Sedicesimo gol nel girone C di Serie C per l’attaccante del Bari. Undicesima vittoria al” San Nicola” dei biancorossi.Terzo successo consecutivo dei galletti. Il Bari è primo con 68 punti,+10 sul Catanzaro secondo a 58 punti. I calabresi vincono 3-2 al “San Filippo” col Messina.