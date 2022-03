WASHINGTON - Torna a commentare le sue dichiarazioni su Putin il presidente statunitense Joe Biden. "Le parole su Putin? Ho espresso la mia...". Poi ad un giornalista della stampa Usa che gli ha chiesto in merito ad un possibile colloquio con il presidente russo, Biden ha risposto: "Dipende da cosa vuole discutere". "Non un cambiamento di politica, non mi scuso", ha aggiunto Biden ai cronisti.