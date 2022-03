Ucraina, Campo: “Apriamo i confini ai rifugiati di tutte le guerre”

BARI - “La popolazione ucraina ha il diritto di vivere in pace e di indirizzare il proprio futuro come meglio ritiene senza doverne patire le tragiche conseguenze determinate dalla guerra di aggressione della Russia. Ragione per cui è indispensabile l’immediato ritiro delle truppe russe e l’avvio di una seria negoziazione fondata sull’ascolto reciproco". Così, presidente della V Commissione ambiente del Consiglio regionale."Fin tanto che ciò non avvenga anche io, insieme all’intero Consiglio regionale - prosegue Campo -, mi appello al Governo italiano e alle istituzioni dell’Unione Europea affinché mantengano ferma la condanna dell’invasione, applichino rigorosamente le sanzioni economiche decise e quelle da decidere, rafforzino l’apparato di difesa ucraino.E mentre tutto ciò si compie, Italia e Unione Europea devono affrontare con altrettanta serietà e ancor più empatia l’emergenza umanitaria che deriva dall’esodo di massa della popolazione ucraina. Un dramma che, lo ha detto il nostro presidente del Consiglio dei Ministri, deve indurci a ripensare radicalmente il nostro approccio al tema dell’accoglienza di chi fugge dalla guerra. Che sia in Europa o in Asia o in Africa, aggiungo io.È nostro dovere offrire ospitalità a chi oggi fugge dall’Ucraina; è nostro dovere aprire le frontiere alle migliaia di siriani, afgani, iracheni che stazionano da anni nei pressi delle frontiere europee e sono respinti con disumanità; è nostro dovere accogliere gli africani che quotidianamente sopravvivono alla traversata del Mediterraneo troppo spesso grazie alla sola opera di solidarietà delle ONG.Sappiamo che anche noi italiani, noi pugliesi saremo chiamati a pagare il conto della guerra radicata nelle mire egemoniche della Russia ed anche questo ennesimo, drammatico evento nefasto, come già è accaduto con la pandemia, deve spingerci a ripensare le strategie economiche per il futuro e ad adottare misure di contenimento del danno nell’immediato.Se ce ne fosse ancora bisogno - conclude Campo -, la guerra scoppiata nuovamente nel cuore dell’Europa ci mostra di quante e quali connessioni – economiche, sociali, culturali – vivono le nostre comunità, viviamo noi stessi. È tempo di prenderne atto davvero e comportarsi di conseguenza, accettando la nuova comunità di destino che ci fa pugliesi, italiani, europei, cittadini del mondo”.