Ucraina, l'italiano bloccato: il cielo diventa rosso, aiutateci

Il suo è anzitutto un appello: "Ho bisogno di aiuto, sono bloccato insieme con mia moglie; ho un'automobile che è già piena di bagagli ed è pronta a partire, ma senza una scorta o una protezione di qualche tipo muoversi è troppo rischioso".



La testimonianza arriva nel sesto giorno dell'offensiva russa, cominciata giovedì. Oggi un convoglio di mezzi militari si sta avvicinando a Kiev da nord-ovest. Nei giorni scorsi combattimenti tra forze russe e ucraine hanno investito sia Bucha che Irpin, una località vicina, dove altre fonti della Dire hanno confermato la distruzione del ponte.



Miglietta è originario della cittadina piemontese di Chieri e in Ucraina dirige un'azienda del settore del beauty, la Owestone Intercosmetic. "Ho vissuto qui per sei anni ed è sempre andato tutto bene" dice. "Ora invece perfino comunicare e restare in contatto con l'ambasciata italiana è difficile: le reti delle compagnie telefoniche ucraine sono disattivate e non funzionano più, mentre in strada si spara".



A rilanciare l'appello di Miglietta è un'amica, di Chieri come lui. Si chiama Rachele Sacco e nella cittadina piemontese è consigliera comunale. "Gianluca si è trasferito nella regione di Kiev dopo essersi sposato in Italia con Irina, sua moglie, originaria dell'Ucraina" ricorda l'amica. "Stava bene ed era tranquillo".



Secondo Sacco, oggi nonostante le incertezze e i rischi far conoscere la situazione di Miglietta è importante. "I media hanno un grande potere" dice. "Devono accendere i riflettori per aiutarlo a rientrare".

