Ucraina, Draghi: "Non siamo in economia di guerra ma prepariamoci"

PARIGI - Il premier è intervenuto a conclusione del vertice Ue a Versailles insieme ad altri leader europei. La discussione ha interessato le sanzioni contro la Russia, le ricadute economiche del conflitto in Italia e lo scenario internazionale."Prepararsi non vuol dire che cio' debba avvenire senno' saremmo gia' in una fase di razionamento", ha detto Draghi."Dobbiamo ri-orientare le nostre fonti di approvvigionamento e cio' significa costruire delle nuove relazioni commerciali", ha aggiunto Draghi in conferenza stampa da Versailles. "Ho visto degli allarmi esagerati".