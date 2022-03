La Nasa finanzia con 5 milioni di dollari le tecnologie del futuro

Diciassette progetti dedicati a nuove tecnologie, spaziali e non solo. Tra le idee più innovative ci sono quella di un velivolo a decollo verticale con motore a ioni, silenzioso e adatto all'utilizzo in ambiente urbano, e la realizzazione di tute spaziali su misura a partire dalla scansione 3D del corpo.Il progetto 'Silent' è curato da un gruppo di ricercatori del MIT. Questo rivoluzionario sistema di propulsione non ha parti in movimento e sfrutta lo spostamento dell'aria generato da un processo di ionizzazione.La parete anteriore dell'ala dell'aereo è ricoperta da fili orizzontali all'interno dei quali scorre corrente a 40.000 volt proveniente da una batteria collocata nella fusoliera. Il fronte dell'ala, caricato positivamente, strappa gli elettroni alle molecole dell'aria. L'aria così ionizzata scorre verso il bordo d'uscita e genera un vento ionico che si scontra con milioni di altre molecole di aria.Un altro progetto che desta molta curiosità è quello della Texas A&M University, il cui obiettivo della ricerca è quello di mettere a punto una tecnologia che, a partire dalla scansione 3D del corpo umano, permetta la realizzazione di tute spaziali su misura per l'astronauta, a costi ragionevoli e manutenibili anche nel cosmo o a bordo di un razzo.