Ucraina, Papa Francesco implora: "Fermate questo massacro"

- "In nome di Dio, fermate questo massacro!". Nel diciottesimo giorno della guerra in Ucraina, in occasione dell'Angelus in Piazza San Pietro di domenica 13 marzo 2022, Papa Francesco ha implorato i leader mondiali a lavorare per la cessazione delle ostilità tra russi e ucraini. Il suo appello per la pace - il terzo dall'inizio del conflitto - è coinciso con il nono anniversario della sua elezione al soglio pontificio, avvenuta il 13 marzo 2013.