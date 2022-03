Ucraina, Zelensky al Congresso Usa: "Viviamo da tre settimane l'11 settembre"

Spiragli di pace dall'Ucraina. Un nuovo tavolo di trattativa fra Mosca e Kiev è previsto per oggi, nella speranza di un compromesso che porti ad una tregua. E il Financial Times anticipa una bozza di piano di pace in 15 punti che include la rinuncia da parte dell'Ucraina alla Nato e la promessa di non ospitare basi militari straniere o armi, in cambio di protezione da alleati quali Stati Uniti, Gran Bretagna e Turchia.Intanto la battaglia continua, con attacchi sempre più cruenti: l'esercito ucraino riferisce di un attacco russo sferrato contro i civili in fuga da Mariupol, nel quale ci sarebbero morti.Nel frattempo il presidente ucraino Zelensky è intervenuto in videoconferenza al Congresso Usa, ribadendo le richieste di un maggiore coinvolgimento dell'Occidente nel conflitto. "Kiev è vittima dei bombardamenti dei russi tutti i giorni, ma noi non molliamo, come tutte le altre città", ha sostenuto sottolineando che il suo Paese "vive l'11 settembre da tre settimane".