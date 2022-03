Champions: il Villareal elimina la Juventus

(via Juventus fb)





Neanche l'ingresso di Dybala riesce a rianimare la Juventus che all'85' trova il raddoppio con Pau Torres, che dopo il tocco di Aurier con il destro supera Szczesny da pochi passi. Al 92' il 'sottomarino giallo' cala il tris col calcio di rigore di Danjuma per un tocco di mano di De Ligt sulla sua conclusione. Dal dischetto si presenta lo stesso attaccante spagnolo che firma lo 0-3 che vale una sconfitta senza appello per gli uomini di Allegri.

La Juventus perde 0-3 all'Allianz Stadium di Torino. Dopo un primo tempo in cui i bianconeri possono solo mangiarsi le mani per le occasioni perse, date dalla traversa di Vlahovic e le parate di Rollo, nella ripresa la partita si sblocca al 78' per un calcio di rigore che l'arbitro fischia a favore degli ospiti per un fallo di Rugani su Coquelin. Dal dischetto, Moreno batte Szczesny che comunque era nulla traiettoria.