Vandalismo a Bari, domani vertice in Prefettura

Su sollecitazione del sindaco di Bari Antonio Decaro, il Prefetto Antonella Bellomo ha convocato per lunedì 7 marzo 2022, presso la Prefettura di Bari, il Comitato provinciale per l'Ordine e per la Sicurezza pubblica. La richiesta della convocazione di questa riunione - avanzata da Decaro - è motivata dall'esasperazione dei titolari di esercizi commerciali ubicati nel centro cittadino e in altri quartieri del capoluogo pugliese, finiti negli ultimi giorni nel mirino di episodi vandalici.