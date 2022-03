Covid Puglia: meno di 3mila nuovi casi e 2 decessi

I nuovi positivi sono così suddivisi per provincia: Provincia di Bari: 851; Provincia di Bat: 176; Provincia di Brindisi: 207; Provincia di Foggia: 380; Provincia di Lecce: 925; Provincia di Taranto: 355; Residenti fuori regione: 22; Provincia in definizione: 13.



Sono 74.339 le persone attualmente positive, 543 ricoverate in area non critica (ieri 557) e 28 in terapia intensiva (ieri 31).

BARI - Nelle ultime 24 ore sono 2.929 i nuovi casi di Covid in Puglia su 19.003 tamponi e 2 morti. Lo riporta il bollettino regionale.