Wild Team Mesagne ASD, "quando sport, passione e sana competizione mirano alla crescita territoriale"

MESAGNE (BR) - “Passeggiando in bicicletta accanto a te, pedalare senza fretta la domenica mattina” recita la storica canzone di Riccardo Cocciante. Ed è proprio così che nel 2017, un piccolo gruppo di amici amanti della Mountain Bike (storica bici nata in California alla fine degli anni settanta), dopo diverse uscite/passeggiate domenicali, decisero di fondare il “Wild Team Mesagne ASD”.

“Wild”, come lo spirito e soprattutto i percorsi scelti nelle uscite, oggi quel piccolo gruppo di amici è diventato un vero e proprio “Team” di diverse decine di tesserati.

“Siamo una famiglia e miriamo ad essere un punto di riferimento per i giovani mesagnesi, e non solo”, sono queste le parole del presidente Fabio Zippo, che Domenica 13 Marzo, insieme al Team al completo, ha inaugurato presso il Riccardo Cafè di Mesagne in diretta Streaming, la nuova stagione agonistica, dov’è stata presentata anche la nuova divisa.

Sono stati inoltre presentati e ringraziati tutti gli sponsor che hanno investito nel Wild Team Mesagne ASD, e tutti gli atleti impegnati nei vari campionati e competizioni agonistiche provinciali, regionali e nazionali.

Ha aggiunto il presidente Zippo: “abbiamo la fortuna di ammirare dei paesaggi stupendi spesso poco conosciuti, e durante i nostri allenamenti cerchiamo sempre di documentare tutto, proprio per far conoscere, nel nostro piccolo, il territorio circostante”.

Il Wild Team Mesagne non è solo un’associazione sportiva amante della bici, ma è spesso impegnato anche in campagne sociali, quali la donazione di sangue e altre manifestazioni di beneficienza.

Una vera e propria unione di sport, turismo e interesse sociale, è quello che il vecchio piccolo gruppo di amici, ora un grande Team di sportivi, sta cercando sempre più di diventare.

Il Wild Team Mesagne ASD invita tutti ad avvicinarsi a questo meraviglioso mondo a due ruote, e come è stato detto nella manifestazione di Domenica 13 Marzo, ci sarà una ricca programmazione di eventi molto belli e divertenti per tutti.

Per info e tesseramenti, basta contattare la Pagina Facebook “Wild Team Mesagne ASD” o chiamare al 380.4625404.