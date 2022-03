Zelensky: "Segnali positivi da negoziati, ma non si fermano combattimenti"

(Agenzia Vista) Kiev, 30 marzo 2022 - "Sì, possiamo definire positivi i segnali che vengono dai negoziati, ma questi segnali non mettono fine al suono dei proiettili russi. Naturalmente vediamo tutti i rischi, naturalmente non ci fidiamo delle parole che arrivano da un Paese che che continua a combattere per la nostra distruzione", così il Presidente ucraino Zelensky.