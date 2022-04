Cin ci là, operetta con orchestra dal vivo all'Apollo di Lecce

LECCE - Domenica 10 aprile, con inizio alle ore 18, nel cartellone della 52^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina, continua al Teatro Apollo di Lecce il weekend insieme alla Compagnia Italiana di Operette che, dopo La Vedova Allegra, presenta “Cin Ci Là”, un’altra delle operette più apprezzate dal pubblico, con l'Orchestra dal vivo della Compagnia.Lo spettacolo è il recupero della data del 5 dicembre. I ticket acquistati restano validi.Il confine fra operetta e commedia musicale è molto labile: “Cin Ci Là” conferma questa tesi e propone un genere dove canto, recitazione e balletto si alternano felicemente. Come una favola a lieto fine la vicenda, suddivisa in tre atti con musiche di Virgilio Ranzato e Carlo Lombardo, è ambientata a Macao, favoloso paese dell’Estremo Oriente. La giovane e timida principessa Myosotis, figlia del Re di Macao Fon Ki, sta per sposarsi ma, al contrario di quanto sarebbe lecito supporre, è triste perché deve abbandonare i sogni e i giochi della fanciullezza. Anche il principe Ciclamino, suo promesso sposo ed erede al trono di Corea, è triste per gli stessi motivi e si dimostra scarsamente entusiasta del matrimonio.A Macao vige un’usanza che, dal momento del fidanzamento di una principessa e fino a che il matrimonio stesso non viene consumato (evento che è annunciato dal suono di un carillon), ogni divertimento e ogni lavoro vengono sospesi. Questa volta la “quaresima” è destinata a durare a lungo, perché entrambi gli sposini non sanno assolutamente nulla sull’amore. Ed è proprio in questo periodo che giunge a Macao la bella Cin Ci Là, attrice cinematografica francese, assieme a Petit Gris, che ne è stato l’amante ed è tuttora cotto di lei. Il Mandarino di Macao Fon Ki decide di affidare i due giovani, così scarsamente entusiasti del matrimonio, alle esperte cure di Cin Ci Là. La bella attrice prende a cuore la cosa e si dedica con particolare interesse all'emancipazione del Principe Ciclamino. Petit Gris viene colto da un furibondo attacco di gelosia e, per vendicarsi, rivolge le proprie attenzioni alla Principessa Myosotis. Accade così che il Principe Ciclamino, che ha preso gusto alle “lezioni”, si innamora di Cin Ci Là e la vuole sposare. Ma l'attrice saggiamente gli spiega che lei non può e non vuole contrarre nessun legame duraturo. Del resto la Principessa Myosotis è ora disposta a lasciare le sue bambole e i suoi sogni e a convolare a giuste nozze con Ciclamino. Cosa che avviene fra i festeggiamenti di tutta Macao.Cin Ci Là è uno spettacolo appassionante, che porterà l'ascoltatore in una dimensione sognante e lo avvicinerà sempre più a questo straordinario genere, la cui classicità e comicità sono uniche ed indiscusse.Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, al Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.L'accesso in teatro è consentito ad adulti e ragazzi maggiori di 12 anni solo attraverso la presentazione del green pass rafforzato e con mascherina FFP2. Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Pugliese e dal Comune di Lecce. Con il biglietto acquistato, potrai goderti il secondo spettacolo a soli18 € in Poltronissima e Palchi I Ordine12 € in Poltrona e Palchi II OrdinePer maggiori info chiama il 3480072655 o scrivici a biglietteria@cameratamusicalesalentina.com Promozione disponibile sono presso la Camerata Musicale Salentina.E' disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori, gruppi di almeno 8 persone.Poltronissime ultime file e Palchi Laterali I Ordine: € 18Poltrone ultime file e Palchi Laterali II Ordine: € 12Loggione: € 10Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! L'Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con possibilità per i bambini di assistere allo spettacolo.Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Camerata Musicale Salentina
Via XXV Luglio 2B – Lecce