Aifa: "In autunno richiamo con vaccino anti-Covid adattato"

ROMA - Il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, annuncia l'aggiornamento della campagna vaccinale in Italia. In autunno è prevista l'introduzione di un vaccino adattato alle varianti del virus. Non è ancora chiaro, però, se sarà somministrato a tutta la popolazione o solo agli over 50.La pandemia globale, ha detto ancora Magrini, “è un’emergenza da cui stiamo uscendo”, ma intanto, bisognerà “decidere se vaccineremo tutta la popolazione o solo gli over 50 o gli over 60”.