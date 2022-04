Putin: "Situazione senza uscita nei colloqui in Ucraina". E Biden lo accusa di genocidio

MOSCA - Persi è tornati a una "situazione senza uscita" nei colloqui con l'Ucraina, ma secondo Kiev i negoziati vanno avanti. Il presidente degli Stati Uniti, intanto, ha accusato per la prima volta il presidente russo di genocidio.Parlando in Iowa di inflazione ha detto: "il vostro bilancio, la vostra capacità di fare il pieno dell'auto non può dipendere da un dittatore che dichiara guerra e commette un genocidio dall'altra parte del mondo".Intanto è stato arrestato con un'operazione speciale dell'intelligence ucraina Viktor Medvedchuck, deputato dell'opposizione filorussa 'Piattaforma di opposizione per la vita'. Ad annunciarlo su Telegram il presidentepostando una foto di Medvedchuck ammanettato che indossa l'uniforme delle forze armate ucraine.