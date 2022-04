Bari, giunta approva studi di fattibilità per la riqualificazione di due spazi pubblici al quartiere San Paolo

Si tratta di uno spiazzo asfaltato, privo di verde e di aree di sistemazione dei marciapiedi che, grazie a questo progetto, sarà riorganizzato così da mettere in ordine quest’area della città particolarmente trafficata nonché attraversata quotidianamente dai pedoni che si recano al mercato di quartiere. A tal fine si prevede di ridurre e circoscrivere la zona riservata al traffico veicolare e di individuare delle zone di sosta ben definite, destinando il resto dello spazio disponibile ad area pedonale attrezzata con nuovi marciapiedi, nuovo verde e una piccola area ludica per i bambini.



Queste le lavorazioni programmate:



• demolizione dell’asfalto nella zona di intervento

• scavo di sbancamento necessario per realizzare i vialetti, il massetto sottostante la pavimentazione in gomma in corrispondenza dell’area ludica e le buche in cui mettere a dimora i nuovi alberi e i nuovi arbusti

• realizzazione del marciapiede perimetrale da raccordare con i marciapiedi esistenti

• realizzazione di nuovo impianti di irrigazione

• installazione panchine e cestine portarifiuti

• montaggio giochi per bambini

• sistemazione aree a parcheggio laterali

• piantumazione nuovo verde



La seconda delibera, dell’importo di 400mila euro, riguarda lo studio di fattibilità per la realizzazione di un’area verde attrezzata in via Don Gnocchi, sempre al San Paolo, nello spazio verde esistente nei pressi della scuola media Ungaretti, che allo stato è scarsamente utilizzato e nascosto alla vista da un muretto e da alcune siepi.



L’obiettivo progettuale è quello di rendere quest’area, della superficie di circa 1.450 mq, più accogliente, più verde e più permeabile attraverso la rimozione di parte dell’attuale pavimentazione, la sostituzione degli arredi esistenti - panchine e cestini portarifiuti -, l’aumento del verde e delle alberature e la realizzazione di un impianto di illuminazione che consenta di viverlo anche nelle ore serali.



Questi gli interventi da realizzare:



• demolizione dei muretti in mattoni pericolanti, posti a delimitazione delle aiuole e demolizione delle pareti in tufo nella parte centrale del giardino

• rimozione della pavimentazione dei viali e dei piazzali

• rifacimento dei gradini, revisione delle pendenze e realizzazione di nuova pavimentazione in calcestruzzo architettonico

• installazione di panchine e cestini;

• nuovo impianto di illuminazione pubblica;

• manutenzione del verde presente e implementazione con piantumazione di nuove alberature nella zona centrale del giardino.

“Si tratta di due progettualità importanti per riqualificare e rendere vivibili due spazi del quartiere San Paolo attualmente sottoutilizzati - commenta Giuseppe Galasso -, specie quello in via Don Gnocchi che, una volta rinnovato, potrà diventare un luogo di socialità e di ritrovo anche nelle ore serali, come auspicato dai consiglieri municipali e dal presidente Schingaro”.

