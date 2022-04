Mariupol assediata, situazione critica

MARIUPOL - Situazione disperata a Mariupol, dove i marinai ucraini accerchiati dalle forze russe hanno fatto appello alle autorità di Kiev a rompere l’assedio della città. Il comandante della 36esima Brigata della Marina ucraina,, ha dichiarato che la situazione nella città è critica.Il Consiglio comunale cittadino ha segnalato su Telegram che le forze russe hanno iniziato ad esumare i corpi seppelliti nei cortili delle aree residenziali per cremarli.Nel frattempo, gli occupanti non stanno permettendo ai residenti di seppellire le persone che sono state uccise dalle forze russe. In ogni cortile c’è un supervisore per far rispettare queste regole. E ci sono 13 forni crematoi mobili a Mariupol, le autorità locali temono che la Russia voglia coprire così i crimini di guerra.