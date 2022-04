Basket: l'Happy Casa Brindisi perde 96-78 a Trento

Quarto quarto, Caroline 73-64 per il Trento. Flaccadori, 78-72. Reynolds, 85-76. Caroline, il Trento vince questo quarto e 96-78 tutta la partita. Migliori marcatori, nei pugliesi Perkins 18 punti e Redivo 14. Nel Trento Flaccadori 30 punti e Caroline 20. Mercoledì 13 Aprile nel recupero della sedicesima l’ Happy Casa Brindisi giocherà alle 20 a Venezia.

Nella ventiseiesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 96-78 a Trento. Primo quarto, Gaspardo 4-2 per i pugliesi. Zanelli, 20-19. Perkins, il Brindisi prevale 24-19. Secondo quarto, Redivo 27-21 per i pugliesi. Perkins, 37-32. Ancora Perkins, il Brindisi si impone di nuovo 45-43. Terzo quarto, Perkins 50-45 per i pugliesi. Forray, 51-50 per il Trento. Caroline, 58-54. Bradford, il Trento trionfa 67-64.