Kia: nasce la EV6 GT

Kia introduce la versione più sportiva della rivoluzionaria EV6, la GT. Crossover completamente elettrico, ad alte prestazioni, creato per la nuova era della mobilità sostenibile, EV6 GT è la Kia di serie più potente di sempre. EV6 GT combina prestazioni esaltanti con autonomia elevata per rapidi viaggi in first class grazie a un comfort premium e ad una tecnologia di ricarica ultraveloce. L’impiego trasversale a tutto campo, da vera granturismo, è assicurato.

L’espressivo design esterno di EV6 GT è enfatizzato da una serie di personalizzazioni sportive che sottolineano le caratteristiche prestazionali. All’interno gli occupanti vengono accolti in un ambiente ovattato e confortevole che offre tutta la tecnologia di cui un conducente e i suoi passeggeri potrebbero aver bisogno, migliorando ulteriormente la sicurezza, la connettività e il rapporto con l’infotainment.

Kia EV6 GT poggia sull’esclusiva e tecnologica piattaforma modulare Electric-Global Modular Platform (E-GMP) di Kia e offre prestazioni da punto di riferimento, garantendo lo status di unicum all’interno del marchio. EV6 GT accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi e può raggiungere una velocità massima di ben 260 km/h. L’autonomia è di oltre 400 km e la possibilità di caricare dal 10 all’80% in soli 18 minuti è altra garanzia di assoluta libertà.

Le notevoli prestazioni di EV6 GT sono supportate da una messa a punto accurata con componenti e taratura specifiche per assicurare grande soddisfazione di guida attraverso un feeling con la strada degno della migliore auto sportiva. L’impianto frenante è stato adeguato alle elevate prestazioni, la taratura dello sterzo è stata ricalibrata e un tuning specifico sulle sospensioni hanno incrementato la reattività garantendo una sicurezza superiore in ogni circostanza. Inoltre, con la presenza del sistema Drive Mode Select aggiornato, che permette a chi sta dietro al volante di personalizzare e ottenere una guidabilità ottimale per qualsiasi condizione che si trovi ad affrontare, si ha quel quid in più che consente a chiunque di configurare la sua guida tailor made.

I dettagli esterni che distinguono la variante GT

Il design di EV6 GT cambia le regole nella classe dei crossover, con dettagli fortemente distintivi e di grande impatto high-tech, a sottolineare gli altissimi livelli prestazionali, senza precedenti per un veicolo elettrico (EV) di Kia. Il cuore di EV6 GT batte sempre sul concetto della filosofia di design “Opposites United” che si ispira ai contrasti che si trovano nella natura e nell’umanità. Il principio di progettazione “Power to Progress” si adatta perfettamente al carattere sportivo della versione GT, coniugando potenza e dinamicità con elementi contrastanti che si traducono in una forma davvero innovativa.

La vista frontale di EV6 GT colpisce e non si dimentica. Il caratteristico “Digital Tiger Face” include fari a LED adattivi e indicatori di direzione sequenziali dinamici, mentre i muscolosi parafanghi e un cofano a conchiglia con linee dal carattere aggressivo conferiscono a EV6 GT un look prorompente. Lo specifico paraurti anteriore della versione GT enfatizza la larghezza generando su chi la osserva una sensazione di stabilità e padronanza della strada.

Il profilo laterale aerodinamico di EV6 GT presenta una serie di linee di carattere prominenti che aggiungono forza e definizione; la linea del tetto, dall’imprinting dinamico, con i montanti C inclinati, creano un’elegante silhouette da crossover. Le credenziali delle alte prestazioni di EV6 GT vengono trasmesse anche dai cerchi in lega da 21 pollici e da pinze freni fluorescenti di generose dimensioni. Nella parte posteriore svetta lo spoiler aerodinamico e le luci posteriori a LED nella parte alta; il paraurti con estrattore dell’aria esclusivo di questa super sportiva elettrica contribuisce a farla riconoscere anche quando fugge via velocissima e silenziosissima.

Un abitacolo che mette al centro chi conduce

EV6 GT ha un abitacolo di impronta sportiva che non scende a compromessi con comfort e praticità. Gli occupanti trovano posto su sedili avvolgenti rifiniti in pelle scamosciata che forniscono appoggio laterale quando la guida si fa vivace tra le curve ma, al tempo stesso, dispensano gran comfort nei lunghi viaggi autostradali. Gli inserti in metallo con l’incisione “GT” e i dettagli verdi fluo aggiungono quel quid di contemporaneità e tecnicità che fanno percepire agli occupanti di essere su un veicolo davvero speciale. L’abitacolo di EV6 GT è rifinito con materiali di prima qualità mentre gli elementi di ispirazione sportiva creano quella sensazione che non può mancare su un’auto ad alte prestazioni. Con la luce del giorno colpisce il motivo a righe che adorna la fascia superiore e il bracciolo centrale anteriore; con l’illuminazione ambientale notturna ben studiata attraverso i pannelli delle porte, la console centrale e il cruscotto, i passeggeri si possono rilassare mentre il guidatore trova la massima concentrazione.

I doppi display di infotainment curvi da 12,3 pollici offrono tutte le funzioni di guida, connettività e intrattenimento e le comunicano con assoluta nitidezza. Il linguaggio formale semplice dell’ampio schermo e del cruscotto conferisce un aspetto high-tech. Il volante ergonomico a due razze include il selettore GT Drive Mode dedicato, che consente a chi guida EV6 GT di accedere facilmente e con rapidità al set up della vettura.

L’abitabilità e il comfort beneficiano appieno della raffinata piattaforma dedicata ai veicoli elettrici E-GMP di Kia. Nonostante le dimensioni esterne compatte, il passo è di 2.900 mm, EV6 GT offre una abitabilità simile a quella di molti SUV di medie dimensioni con il valore aggiunto del pavimento piatto. In EV6 GT l’interno intelligente e flessibile dispensa numerosi spazi per riporre oggetti del vivere quotidiano e non manca un capace bagagliaio da 480 litri (VDA) con i sedili della seconda fila in uso. Ripiegando la seconda fila la capacità aumenta a 1.260 litri. Inoltre c’è il bagagliaio anteriore da ulteriori 20 litri di capacità.

Un powertrain da pole position

EV6 GT è una bimotore 100% elettrica dotata di propulsori ad alte prestazioni specificamente progettati per offrire un’esperienza di guida unica grazie a una potenza e ad una reattività elevatissime. Il motore anteriore da 160 kW (218 CV) funziona in tandem con quello posteriore da 270 kW (367 CV) per una potenza complessiva di 430 kW (585 CV) e 740 Nm di coppia. La trazione viene distribuita su tutte e quattro le ruote assicurando una dinamica superiore, anche nelle condizioni più difficili.

L’elevata potenza e la trazione integrale di EV6 GT assicurano prestazioni da sportiva di rango. EV6 GT può accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi ed è in grado di raggiungere una velocità massima di ben 260 km/h. La presenza di un differenziale a slittamento limitato elettronico (e-LSD) assicura la messa a terra totale della potenza, garantendo la massima trazione e stabilità grazie alla gestione automatica della coppia tra le ruote con maggiore aderenza. Il sistema frenante potenziato e iper reattivo incrementa la sicurezza e al tempo stesso chi è al volante percepisce una reattività praticamente immediata. I freni a disco ventilati anteriori (da 380 mm) e posteriori (da 360 mm) garantiscono arresti in spazi ridotti e l’attenta calibrazione della modulabilità del pedale assicura quel feeling superiore che permette di ottenere sempre il meglio sia nelle fasi di decelerazione sia in quelle di arresto.

Il pacco batteria da 77,4 kWh di EV6 GT e la capacità di ricarica ultra rapida da 800 V consentono un’autonomia di oltre 400 chilometri con una capacità di ricarica dal 10 all’80% in soli 18 minuti. La combinazione di prestazioni da auto sportiva con grande autonomia, supportata da un sistema che consente ricariche ultraveloci, eleva EV6 GT nell’olimpo delle GT più coinvolgenti e stimolanti dell’era elettrica.

Una esperienza di guida votata al dinamismo spinto

EV6 GT è bivalente per l’esperienza di guida dinamica che si abbina alla natura silenziosa in qualsiasi uso. La nuova modalità di guida GT può essere utilizzata tramite paddle situati dietro il volante.

Oltre alle impostazioni di guida Eco, Normal e Sport esistenti, la modalità GT ottimizza automaticamente i motori elettrici, l’impianto frenante, lo sterzo, le sospensioni, il sistema e-LSD e il controllo elettronico della stabilità (ESC) nelle impostazioni più sportive, per un’esperienza di guida altamente coinvolgente. Si può anche personalizzare ciascuna voce in base alle proprie preferenze, accedendo alla modalità My Drive.

Nell’impostazione più votata alle prestazioni, il comando dello sterzo è stato calibrato per dare più sensibilità ai movimenti del volante anche nei piccoli angoli e per avere più immediatezza e precisione. Il sistema ElectronicControlSuspension (ECS) di EV6 GT offre agilità e comfort grazie al controllo continuo dello smorzamento. L’obiettivo principale di Kia durante la messa a punto delle sospensioni era quello di fornire un vero carattere da GT sportiva combinando elevato comfort alle alte velocità con massima reattività tra le curve. Di conseguenza, EV6 GT rimane piatta a tutte le velocità grazie ad un ridotto rollio in curva e ad un ridottissimo beccheggio sia in fase di forte accelerazione sia nelle frenate improvvise.

Nelle modalità di guida Eco e Normal, il rollio della carrozzeria dovuto agli input dello sterzo è già contenuto per un veicolo elettrico e la reattività è stata ulteriormente migliorata tramite una configurazione dello sterzo più comunicativo che richiede progressivamente più sforzo nel muoverlo all’aumentare della velocità. Se il guidatore seleziona la modalità Sport o GT, il rollio viene ulteriormente ridotto e la guida diventa ancor più reattiva per una sensazione decisamente coinvolgente di vettura cucita adosso a chi la guida. Il team di ingegneri di Kia ha assicurato comunque che non si scenda mai a compromessi sul confort e sulla sicurezza in qualsiasi modalità selezionata, anche nella GT, pertanto la più elevata sicurezza e stabilità viene assicurata anche nei lunghi viaggi ad alta velocità.

Per quei guidatori che vogliono avere il totale controllo del veicolo, su EV6 GT è inoltre possibile disattivare il sistema ESC mentre con la modalità Drift, inviando maggiore potenza alle ruote posteriori, è possibile innescare sovrasterzi di potenza.

Un sistema di ricarica ultra rapida

EV6 GT permette di coprire lunghe distanze rapidamente, grazie a una rete di ricarica dedicata e dai costi particolarmente vantaggiosi. L’investimento di Kia in IONITY, la rete di ricarica ad alta potenza meglio distribuita in Europa, assicura rifornimenti senza compromessi. Le oltre 400 stazioni di ricarica IONITY alimentate al 100% con energia ricavata da fonti rinnovabili in 24 Paesi europei e con punti di ricarica ogni 120 km sulla rete autostradale europea, è assoluta garanzia di libertà e comodità, oltre che di sostenibilità. La partnership di Kia con Digital Charging Solutions (DCS) offre inoltre l’accesso a oltre 300.000 ulteriori punti di riforimento. Tramite l’app Kia Charge il pagamento poi è reso ancora più facile sia quando si utilizza la rete IONITY che quella DCS.

Anche EV6 GT dispone dell’unità di controllo della carica integrata (ICCU) che permette di usufruire della funzione V2L. La funzione V2L consente di disporre fino a 3,6 kW di potenza per far funzionare contemporaneamente un televisore da 55 pollici e un condizionatore d’aria per più di 24 ore. Il sistema è anche in grado di caricare un altro veicolo elettrico, se necessario.