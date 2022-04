Bianca Atzei canta l’amore nel nuovo album “Veronica”: “È l’inizio di un nuovo capitolo della mia vita”

La quarta traccia è “Le Stelle” feat. Arisa in cui il timbro graffiante di BIANCA incontra la voce cristallina di Arisa, creando un suggestivo contrasto. Un’ escalation capace di esprimere la grandezza di un sentimento a pieni polmoni, spingendo fuori tutto ciò che il cuore desidera dire.Il brano successivo è “Videogames” feat. Ciao Sono Vale & Danti, sensuale ed ironico allo stesso tempo, che racconta una storia d’amore, complicata e passionale, che si è interrotta. Un odialogo con sé stessi e con l’altro, un viaggio introspettivo, ma anche un guardarsi “da fuori”, come in un videogioco, cercando di “percepirsi” anche attraverso l’altra persona. Un’analisi sulle proprie fragilità emotive e sulle proprie colpe per la fine della relazione.A seguire “Fotogrammi” feat. J-Ax, impreziosito dalla presenza del rapper milanese. Il pezzo, dalle sonorità romantiche e seducenti, è un dialogo tra i protagonisti di un amore improvviso e travolgente, ma dalle dinamiche difficili, sbagliate, sempre fuori luogo e fuori tempo.“La Televisione” feat. Briga, che vede il contributo del giovane rapper romano, è una traccia leggera e sarcastica che ironizza sui nostri tempi, sulla superficialità che spesso contraddistingue le persone e sul “vuoto” di contenuti che fa ormai parte delle nostre vite.Il brano “Sei la mia città” è, invece, caratterizzato da un sound malinconico con un beat sinuoso, moderno e incalzante. Una dedica a una persona importante, che rappresenta un “porto sicuro” per la protagonista. Una persona per cui lei prova una forte e irresistibile attrazione, che lei ricerca ovunque vada e da cui ha sempre bisogno di ritornare per “ritrovare” se stessa.Segue “Straniero” in collaborazione con Boss Doms e Seryo, una traccia che contiene un mix di grinta, sensualità e spensieratezza, che trasmette la voglia di evadere dalla quotidianità della città per fuggire via con qualcuno di speciale. L’oasi felice in cui rifugiarsi non può che essere la città costiera di Alghero, che richiama alla memoria la celebre canzone di Giuni Russo.Il pezzo successivo è “Siamo tutte uguali” feat. Cristiano Malgioglio, disarmante e irriverente, nato per gioco, che prende simpaticamente in giro le donne e il debole per lo stereotipo dell’uomo “bello e impossibile”.Da oggi - Giovedì 28 aprile - BIANCA ATZEI porterà i brani che compongono l’album sul palco del Blue Note di Milano per un doppio speciale live di presentazione. Il primo spettacolo si terrà alle 20.30, mentre il secondo alle 22.30. Due concerti unici, raffinati e intimi, grazie ai quali l’artista porterà lo spettatore all’interno del suo nuovo viaggio artistico e personale.BIANCA, inoltre, incontrerà i fan durante le tappe del suo instore che toccheranno le principali città italiane:Giovedì 5 maggio 2022 ore 18.00 – Firenze - Libreria RED laFeltrinelli, Piazza della RepubblicaMartedì 10 maggio 2022 ore 18.00 - Bologna - Libreria laFeltrinelli, Piazza RavegnanaLunedì 16 maggio 2022 ore 18.30 – Milano - Libreria RED laFeltrinelli, Piazza Gae AulentiMercoledì 8 giugno ore 18:00 - Genova - Libreria laFeltrinelli, Via Ceccardi