Biden: "A Bucha un crimine di guerra, altre sanzioni a Mosca"

WASHINGTON - Il presidente Usaha definito “un crimine di guerra” quanto avvenuto a Bucha, in Ucraina, ed ha annunciato “nuove sanzioni” contro la Russia. “Sono stato criticato per aver chiamato Putin un criminale di guerra. Beh, è la verità, avete visto cosa è avvenuto a Bucha. E’ un criminale di guerra – ha dichiarato Biden alla stampa – dobbiamo raccogliere le informazioni, dobbiamo continuare a fornire all’Ucraina le armi di cui hanno bisogno per continuare la lotta, e dobbiamo ottenere tutti i dettagli in modo che si possa avere un processo per crimini di guerra.“Questo individuo è brutale, e quello che sta succedendo a Bucha è oltraggioso, e tutti lo hanno visto – ha aggiunto, stando a quanto riportato dalla Nbc – penso che sia un crimine di guerra”.Alla domanda se ci saranno nuove sanzioni, il presidente statunitense ha risposto: “Sto puntando su più sanzioni, sì”.Anche l’Unione europea per bocca della presidente della Commission europeaha annunciato oggi di aver costituito un team d’indagine congiunto con l’Ucraina per indagare su presunti crimini di guerra e contro l’umanità delle forze russe dopo le scioccanti immagini arrivate dalla città di Bucha.“Ho parlato con il presidentedell’atroce assassinio di civili a Bucha e altrove in Ucraina”, ha segnalato su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “L’Ue – ha proseguito – è pronta a inviare Team investigativi congiunti per documentare i crimini di guerra in coordinamento con il procuratore generale ucrano. Europol e Eurojust daranno supporto”.In una nota, von der Leyen ha detto di aver “trasmesso le condoglianze” a Zelensky e di aver “assicurato del pieno sostegno della Commissione europea in questi terribili momenti”. E ha aggiunto: “Le immagini raccapriccianti non possono essere e non saranno lasciate senza risposta. I perpetratori di questi vergognosi crimini non devono restare impuniti”.