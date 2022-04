Biden: "Manderemo armi a Kiev finché prosegue l'assalto russo"

"Cedere all'aggressione di Mosca avrebbe un prezzo più alto"





Biden si dice "non preoccupato per una recessione" americana dopo i dati sul Pil, che si è contratto dell'1,4% nel primo trimestre. Un calo a sorpresa che ha alimentato i timori già diffusi di una recessione americana.



Dei 33 miliardi di dollari, 20 sono per aiuti militari, per sostenere l'Ucraina nella guerra contro la Russia, ha riferito un alto dirigente dell'amministrazione Usa. Altri 8,3 miliardi di dollari di aiuti economici serviranno ad "aiutare il governo ucraino a rispondere alla crisi immediata", mentre circa 3 miliardi di dollari sono destinati a finanziare l'assistenza umanitaria e a fronteggiare l'aumento dei prezzi delle forniture alimentari globali a causa dell'aggressione russa contro l'Ucraina, che è uno dei maggiori produttori di grano mondiali.

WASHINGTON - "Dobbiamo fare la nostra parte per aiutare gli Ucraini a lottare per la libertà e contro l'aggressione di Vladimir Putin": così il presidente americano, parlando alla Casa Bianca."Cedere all'aggressione avrebbe un prezzo più alto che aiutare l'Ucraina", ha aggiunto Biden."Non è economico sostenere Kiev, ma gli Stati Uniti possono farcela", ha evidenziato il presidente statunitense che chiederà un finanziamento di 33 miliardi di dollari al Congresso per sostenere l'Ucraina. "Finché continueranno gli assalti e le atrocità, continueremo ad aiutare l'Ucraina a difendersi dall'aggressione russa", inviando "altre armi e nuovi aiuti", ha aggiunto.