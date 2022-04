Bonifiche ex Ilva, Turco (M5S): "Risorse, ribadiamo il 'no' ad altre destinazioni"

BARI - «Le parole pronunciate dal vescovo di Taranto, Monsignor Santoro, nel corso del tradizionale precetto pasquale tenutosi presso lo stabilimento siderurgico “Acciaierie Italia” non possono rimanere inascoltate.

Sua Eccellenza ha parlato di “pantomima delle risorse per le bonifiche” che qualcuno, in più occasioni, ha cercato di destinare ad altre finalità.

Sul tema, il MoVimento 5 Stelle ha già ribadito più volte la sua contrarietà.

Si ricorda che già nel D.L. Milleproroghe c’è stato un tentativo di distrarre tali risorse all’attività produttiva, che il M5S ha scongiurato.

Inoltre, il recente D.L. 21 marzo 2022 n. 21 (Decreto taglia prezzi) prevede di spostare nuovamente risorse dalle attività di bonifica all’attività produttiva. Anche con riferimento a questo il MoVimento 5 stelle dice “no”.

A tal riguardo, in Senato, dove è in discussione tale decreto, è stato presentato, a mia prima firma, un emendamento soppressivo dello spostamento di 150 milioni di euro dalle bonifiche a progetti di decarbonizzazione.

Allo stesso tempo, è stato depositato anche un altro emendamento, sempre a mia firma, che definisce la possibile destinazione futura, dopo le attività di bonifica, delle aree escluse al perimetro ex Ilva, prevedendo anche interventi di riqualificazione territoriale e riconversione produttiva. In particolare, abbiamo previsto la possibilità, concessa ai Commissari Straordinari ex Ilva, di realizzare impianti per la produzione di energia rinnovabile da destinare al fabbisogno energetico dei cittadini e delle imprese del quartiere tamburi. Si è confermato, inoltre, che tutte le attività di bonifica e di riqualificazione debbano prevedere il reimpiego del personale ex-Ilva in A.S..

Le risorse in questione rivestono un’importanza fondamentale per la salute e l’ambiente, così come per la possibilità di riqualificazione e reimpiego del lavoratori ex-Ilva in A.S., in attesa da oltre un decennio». Lo dichiara in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del M5S e già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel Conte II.