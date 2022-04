Europa League: l'Atalanta eliminata. In Conference la Roma vola in semifinale

(via As Roma fb)





Nel ritorno dei quarti di finale di Conference League la Roma vince 4-0 all’ Olimpico col Bodo Glimt e si qualifica per la semifinale. Nel primo tempo al 5’ i giallorossi passano in vantaggio con Abraham con un tocco a porta vuota su cross di Zaniolo. Al 23’ raddoppia Zaniolo con una conclusione al volo su passaggio di Pellegrini. Al 29’ Zaniolo realizza la terza rete con un pallonetto di destro. Nel secondo tempo al 4’ la Roma segna il quarto gol con Zaniolo con una girata di sinistro dopo uno scambio in velocità con Cristante. Nell’andata i giallorossi avevano perso 2-1 in Norvegia.





In semifinale la Roma sfiderà il Leicester in due partite. L’andata si giocherà Giovedì 28 Aprile in Inghilterra. Il ritorno si disputerà Giovedì 5 Maggio all’ Olimpico. Nei quarti di finale il Leicester ha eliminato il Psv Eindhoven. Nel ritorno gli inglesi hanno vinto 2-1 in Olanda dopo aver pareggiato 0-0 in casa nell’andata.

- Nel ritorno dei quarti di finale di Europa League l’Atalanta perde 2-0 al “Gewiss Stadium” col Lipsia ed è eliminata. Nel primo tempo i tedeschi passano in vantaggio al 18’ con Nkunku con una conclusione di destro su passaggio di Laimer. Nel secondo tempo il Lipsia raddoppia al 42’ con Nkunku su rigore concesso per un fallo del portiere Musso su Nkunku. I tedeschi si qualificano per la semifinale. Nell’andata l’Atalanta aveva pareggiato 1-1 a Lipsia.