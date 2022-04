Boom di visitatori per LecceArredo Design a Miggiano: 15.000 in 4 giorni per apprezzare le novità del settore

Arredi, architettura d'interni, progettazione e design, impianti, tessile, rivestimenti, pavimenti e infissi, sistemi di illuminazione e sicurezza e arredo per esterni: tantissime le sorprese riservate ai visitatori, le innovazioni e le tendenze presentate dagli espositori, vale a dire i più autorevoli produttori e distributori di marchi leader del settore che si sono potuti affacciare ad un territorio in forte espansione, opportunità considerevole per le aziende e nuova linfa per un territorio molto vivace come quello del Sud Salento.



Soddisfatto l'organizzatore Maurizio Nardelli, della Emme Plus, che ringrazia particolarmente "il sindaco Michele Sperti, l'assessore Giuseppe Barbieri e l’assessore delegato agli eventi fieristici Maria Antonietta Mancarella che hanno reso possibile tutto ciò. Dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia e non senza sacrifici, siamo riusciti a mettere in piedi una fiera all'altezza delle precedenti edizioni in una location diversa ma molto accogliente e ben organizzata dove ci siamo sentiti a casa.







Entusiasta anche il primo cittadino di Miggiano, Michele Sperti, che ha accolto a braccia aperte l'evento: “Il quartiere fieristico di Miggiano conferma il suo potenziale di grande attrattore. Anche questa esperienza infatti conferma che qualunque iniziativa di valore ha un esito scontato e felice. Per questo motivo invitiamo quanti, animati dalla volontà di offrire sviluppo e servizi al nostro territorio, a disporre del nostro quartiere fieristico. L'amministrazione comunale di Miggiano è ben lieta di affiancare la sua macchina organizzativa ad iniziative fieristiche private per raggiungere nuovi e più ambiziosi traguardi”.



Considerato il successo ottenuto e l'entusiasmo generale, la macchina organizzativa della Emme Plus si è messa già al lavoro per pensare la prossima edizione, più grande e propositiva. I visitatori ci hanno premiati con la loro presenza e curiosità, soffermandosi negli stand, chiedendo informazioni, fermandosi a conoscere gli espositori dal vivo, cosa che non succedeva ormai da molto. Il contatto tra persone, probabilmente, mancava anche in questo settore e l'energia che abbiamo avvertito in questi giorni è stata magica: ci auguriamo che l'ultimo giorno di apertura, il 25 aprile, sia ancor più gremito di gente e non vediamo l'ora di ripartire con l'organizzazione della prossima edizione, ancora più grande, ancora più ricca di novità".

MIGGIANO (LE) - Grande successo per la 32esima edizione di LecceArredo Design: dal 22 al 25 aprile presso il quartiere fieristico di Miggiano oltre 15.000 visitatori hanno apprezzato le novità del settore arredo e design per la prima volta dal vivo dopo due anni.