Calcio: il Bari vince a Latina ed è promosso in Serie B

(via Ssc Bari fb)

Nella trentacinquesima giornata del Girone C di Serie C Antenucci nella gara vinta dal Bari 1-0 a Latina al 36’ del primo tempo sbaglia un rigore che non gli permette di realizzare la diciottesima rete stagionale. La Virtus Francavilla Fontana pareggia 4-4 al “Giovanni Paolo II” con il Campobasso ed è sesta con 56 punti. Nel primo tempo al 2’ i biancazzurri passano in vantaggio con Patierno. Al 4’ Liguori pareggia. Al 34’ i pugliesi ritornano in vantaggio con Pierno.

Al 45’ Idda realizza la terza rete. Nel secondo tempo al 5’ i molisani segnano con Emmausso. Al 10’ i pugliesi segnano il quarto gol con Patierno. Al 32’ il Campobasso accorcia le distanze con Nacci e al 45’ pareggia con Liguori. Il Foggia pareggia 1-1 al “Razza” con la Vibonese ed è settimo a 54 punti. Nel primo tempo al 29’ i dauni passano in vantaggio con Turchetta. Al 34’ i calabresi pareggiano con Spina.

La Vibonese ultima con 21 punti retrocede in Serie D a tre giornate dalla fine. Il Taranto pareggia 0-0 allo “Jacovone” con la Juve Stabia ed è quintultimo in zona play out a 37 punti insieme all’Acr Messina. I siciliani pareggiano 0-0 al “Degli Ulivi” con l’Andria che rimane penultima con 30 punti.