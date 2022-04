Calcio: il Lecce Primavera perde 2-0 fuori casa con la Spal

Nella ventisettesima giornata il Lecce Primavera giocherà Sabato 9 Aprile alle 14,30 a Parabita con il Napoli. I salentini dovranno vincere per fare un importante passo in avanti verso la salvezza. Il Napoli Primavera è quintultimo con 32 punti e cercherà un successo per puntare al sestultimo posto. I campani nella ventiseiesima giornata hanno pareggiato 1-1 in casa col Torino Primavera.

Nella ventiseiesima giornata del campionato di calcio Primavera il Lecce perde 2-0 a Ferrara con la Spal. Nel primo tempo al 4’ gli emiliani passano in vantaggio con Filippo Puletto con una conclusione da fuori area. Al 23’ la Spal Primavera raddoppia. Lo svedese Emin Hasic devia nella sua porta su un cross di Matteo Borsoi. I salentini sono terzultimi con 27 punti. Gli emiliani sono penultimi a 23 punti.