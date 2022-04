Il Monopoli è quarto con 61 punti ed è scavalcato di un punto dall’Avellino, terzo a 62 punti. Gli irpini hanno vinto 1-0 al “Partenio” con la Turris Lunedì 4 Aprile nel posticipo della trentacinquesima giornata e hanno raggiunto il Catanzaro ma i calabresi sono secondi per il miglior rendimento negli scontri diretti.

- Nel recupero della trentatreesima giornata del Girone C di Serie C il Taranto vince 2-0 allo “Jacovone” con il Monopoli. Nel primo tempo al 10’ gli jonici passano in vantaggio con Saraniti con una conclusione al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Di Gennaro. Al 14’ raddoppia Giovinco con un siluro da fuori area. Successo importante per il Taranto. E’ sestultimo con 40 punti, supera di tre punti l’Acr Messina quintultimo a37 punti e si allontana dalla zona play out.