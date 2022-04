Calcio: il Lecce Primavera vince 1-0 in casa col Napoli

Successo importante per i giallorossi pugliesi. Sono terzultimi con 30 punti. Nella ventottesima giornata il Lecce Primavera giocherà Sabato 16 Aprile alle 10,30 in casa con la Juventus. I salentini dovranno vincere per fare un passo in avanti importante verso la salvezza.

- Nella ventisettesima giornata del campionato di calcio Primavera il Lecce vince 1-0 a San Pietro in Lama col Napoli. Per i salentini decisiva la rete realizzata al 3’ del secondo tempo dallo svedese Emin Hasic di testa su cross di Giulio Carrozzo.