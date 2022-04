Calcio: l'Italia femminile vince 1-0 fuori casa con la Svizzera nelle qualificazioni ai Mondiali

(via Nazionale femminile di calcio fb)





Nel secondo tempo al 5’ Valentina Cernoia su punizione va vicino al gol. Al 14’ Ramona Bachmann della Svizzera sfiora la rete. Al 37’ l’Italia passa in vantaggio con Cristiana Girelli su punizione da fuori area. Al 42’ le elvetiche vanno vicine al pareggio con Ramona Bachmann. Successo importante per l’Italia. E’ prima con 21 punti,+2 sulla Svizzera seconda a 19 punti. Nelle prossime due gare le azzurre giocheranno a Settembre 2022 fuori casa con la Moldavia e in casa con la Romania.

Nel Girone G delle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2023 in Australia e in Nuova Zelanda l’Italia Femminile vince 1-0 a Thun con la Svizzera. Nel primo tempo al 15’ Lisa Boattin delle azzurre con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. Al 22’ Ana Maria Crnogorcevic delle elvetiche non concretizza una buona occasione.