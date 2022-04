Crociere: Bari dà il benvenuto a Msc Sinfonia e inaugura la stagione estiva

BARI – La città di Bari ha dato oggi, per la prima volta, il benvenuto a MSC Sinfonia, storica ed elegante nave della moderna flotta di MSC Crociere. Con 275 metri di lunghezza e 65.000 tonnellate di stazza, MSC Sinfonia è in grado di ospitare oltre 1.500 passeggeri che, ogni settimana, visiteranno le numerose bellezze della città e i suoi meravigliosi dintorni con importanti ricadute a livello sia turistico che economico-commerciale.L’arrivo di MSC Sinfonia, che farà tappa a Bari tutti i venerdì fino a novembre, inaugura nel contempo la stagione estiva della Compagnia nello scalo pugliese, dove MSC opererà per l’intera stagione estiva con ben tre navi – MSC Musica, MSC Fantasia e MSC Sinfonia – effettuando 87 scali e movimentando complessivamente circa 210.000 turisti.Il porto barese rafforza così, soprattutto grazie alla presenza di MSC Crociere, la propria leadership in Adriatico e nel Mar Mediterraneo Orientale, confermandosi scalo altamente strategico per la Compagnia, terzo brand crocieristico al mondo nonché leader in Europa, Sudamerica, Sudafrica e Paesi del Golfo. Molto importanti anche i numeri riguardanti l’intera regione Puglia, che, grazie alla presenza di altre due navi – MSC Sinfonia e MSC Musica – operanti nei porti di Taranto e di Brindisi, potrà contare sull’arrivo di oltre 370.000 turisti grazie a 151 scali.Il porto di Bari è anche una meta ambita per i passeggeri in scalo che da qui possono visitare le bellezze del territorio tra gioielli architettonici dei castelli incantati, dimore storiche e i trulli. Le escursioni portano alla scoperta di una terra che racchiude oltre 4000 anni di storia in cui si sono succeduti i popoli più diversi dagli Ostrogoti ai Longobardi dai Bizantini ai Saraceni, lasciando preziosi resti archeologici da ammirare e un vasto patrimonio culturale da scoprire.Per celebrare l’arrivo di MSC Sinfonia è stata organizzata a bordo della nave, come da tradizione, la cerimonia marinara del «Maiden Call» alla presenza delle principali autorità e istituzioni cittadine, dei rappresentanti del settore marittimo e del commercio. In rappresentanza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è intervenuto l’Assessore al Turismo e alla Cultura Gianfranco Lopane, mentre Carla Palone, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari e Ines Pierucci, Assessore al turismo e alla cultura del Comune di Bari sono intervenute in rappresentanza del Sindaco Antonio Decaro. A fare gli onori di casa sono stati Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, e il Capitano di Vascello Antonio Catino, Capo Ufficio Direzione Marittima della Guardia Costiera di Bari.Alla cerimonia hanno partecipato numerosi esponenti del mondo marittimo cittadino tra i quali Giuseppe Labia del Corpo Piloti, Gaetano Raguseo, Amministratore Delegato dei Rimorchiatori, Giuseppe Auciello, Presidente degli Ormeggiatori, Claudio Failla e Luca Mascolo dell’Usmaf (Ufficio di Sanità marittima, aerea e di frontiera), Renato Pasqualicchio, Presidente degli Agenti Marittimi, Vito Leonardo Totorizzo, Presidente Spamat e Vice Presidente del Propeller Club.