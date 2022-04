Edizione speciale di ‘Orizzonti solidali’ dedicata all’emergenza in Ucraina: partecipazioni entro il 29 aprile

TRANI (BT) – C’è tempo fino a venerdì 29 aprile per partecipare al bando ‘Orizzonti solidali’, il bando di concorso, giunto alla decima edizione, promosso dalla Fondazione Megamark di Trani, in collaborazione con i supermercati A&O, Dok, Famila e Iperfamila. Un’edizione speciale, finalizzata a offrire un gesto concreto di aiuto alla popolazione ucraina, in particolare ai tanti profughi in arrivo in Puglia a causa della guerra.A disposizione degli operatori del terzo settore operanti in Puglia 250 mila euro per finanziare progetti che dovranno rientrare in due specifici ambiti: ‘assistenza’, con iniziative finalizzate a intervenire sulla situazione emergenziale e ‘integrazione’, con interventi rivolti all’integrazione socio-culturale e all’inclusione nel medio e lungo periodo della popolazione ucraina rifugiatasi nel nostro territorio; i progetti vincitori saranno resi noti entro il 31 maggio.Quest’anno, oltre agli attori del terzo settore (onlus, associazioni di volontariato e di promozione sociale, fondazioni ecc.) potranno partecipare al bando anche le ONG (organizzazioni non governative impegnate nella difesa dei diritti umani e della pace) con un distaccamento in Puglia.Il modulo di partecipazione è scaricabile dal sito internet della Fondazione Megamark www.fondazionemegamark.it e l’invio dei progetti potrà avvenire esclusivamente online, attraverso un’apposita sezione del sito. Qualsiasi informazione può essere richiesta all’indirizzo di posta elettronica info@fondazionemegamark.it , con un messaggio sulla pagina Facebook della Onlus o tramite WhatsApp al numero 340/7060524.