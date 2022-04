Eva Henger coinvolta in un grave incidente

BUDAPEST - L'ex pornoattrice si trovava in Ungheria con il marito. Entrambi sono stati ricoverati con ferite gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita.Lo scontro frontale è avvenuto in autostrada e i due passeggeri dell'altra automobile sono entrambi deceduti.La figlia tredicenne ha fatto sapere via social di stare bene. Inizialmente si temeva che fosse rimasta coinvolta nell'incidente.