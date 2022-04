Il direttore di Frontex si è dimesso

A costringere Leggeri alle dimissioni è stato anzitutto un rapporto dell’Olaf, l’agenzia antifrode dell’Ue, presentato al board di Frontex, ma anche una inchiesta giornalistica delle testate Lighthouse Reports, Der Spiegel, Le Monde, Srf Rundschau e Republik.





Al centro delle accuse i respingimenti nell’Egeo da parte della Guardia costiera greca, di cui sono documentati vari casi in cui migranti già approdati sulle isole elleniche vengono riportati in mare a ridosso della costa turca.



"La Commissione prende atto delle dimissioni con effetto immediato del direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), Fabrice Leggeri. Per garantire la piena continuità dell'agenzia, la Commissione procederà rapidamente all'assunzione e alla nomina di un nuovo direttore esecutivo. Per la Commissione è prioritario disporre di una guardia di frontiera e costiera europea forte, efficace e ben funzionante". Lo si legge in una nota.

ROMA - Fabrice Leggeri, a capo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, ha lasciato a sorpresa il suo incarico. Da anni Frontex è al centro e polemiche per la gestione dei flussi migratori. Soprattutto, i suoi agenti sono accusati di respingimenti illegali di richiedenti asilo.