Expolevante, il bilancio è positivo. Si guarda al futuro con la Campionaria

BARI - Expolevante, la più importante manifestazione italiana dedicata al tempo libero organizzata da Nuova Fiera del Levante di Bari dal 21 al 25 aprile, ha registrato il successo sperato. Negli ultimi tre giorni i botteghini hanno registrato le 15mila presenze giornaliere con un picco nella giornata di domenica 24 aprile per un totale che ha superato le 50mila presenze.Ottima anche la risposta dei 200 espositori presenti, per la maggior parte soddisfatti del risultato.La scommessa di Nuova Fiera del Levante di realizzare un grande evento per aiutare il pubblico a riscoprire la bellezza del tempo libero persa negli ultimi due anni, è stata vinta e questo fa ben sperare per il futuro. «L'ottima riuscita di questa Expolevante e la risposta dei visitatori ci dà un buon impulso per continuare a lavorare sulla Campionaria di settembre che punta tutto sulla nostra identità – commenta il presidente di Nuova Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi -. È l’inizio di una ripartenza dopo un periodo difficile e ci aiuta a guardare al futuro con coraggio, spinti dalla voglia di riprenderci il nostro tempo e le nostre attività».L’ultima giornata di Expolevante è stata all’insegna della solidarietà con la corsa dei 100 metri per la pace, organizzata dal Coni e la mototerapia con i campioni di Motocross freestyle guidati da Alvaro Dal Farra: che hanno dato la possibilità anche ai diversamente abili di provare la sensazione dell’aria sulla faccia in sella alle moto. “È stato uno dei momenti più emozionanti, mi porterò nel cuore le espressioni di gioia dei ragazzi e delle ragazze che hanno provato questa esperienza unica e l’altruismo di questi campioni che hanno messo a disposizione il loro talento e le loro moto per loro con pazienza e entusiasmo”, commenta Ambrosi. E poi la sfilata dei motociclisti di “In moto per la pace”, iniziativa organizzata in collaborazione con l’associazione “Angeli della strada” e Emergency.Expolevante è stata la fiera delle famiglie che hanno potuto godere delle numerose attrazioni dalle giostre allo sport, incontrato grandi campioni come Giuseppe Abbagnale, ex canottiere olimpico italiano, vincitore di due titoli olimpici e sette mondiali nel canottaggio dal 2012, presidente della Federazione Italiana Canottaggio. Giocato e conosciuto nuove specie di animali nel padiglione di My Fantastic Pet. Guidato i Go-Kart.Expolevante ha attratto appassionati di auto d’epoca da tutta la regione e non solo con le bellissime esposizioni di Asi e Old Cars Club e la magica sfilata di auto e moto d’epoca organizzata in occasione della settima Rievocazione storica del Gran Premio di Bari che ha visto protagonisti anche il sindaco Decaro e Luigi De Laurentiis, presidente SSC Bari. “Il successo delle auto storiche non è da trascurare e ci fa riflettere per il futuro”, aggiunge Ambrosi.Altro tema centrale di questa edizione di Expolevante è stato la Mobilità sostenibile con le nuove tecnologie di mobilità sostenibile portate qui da Confindustria ANCMA (Associazione Ciclo Motociclo ed Accessori). E poi si è viaggiato “virtualmente” in Giappone con la rassegna di eventi dedicati al Sol Levante, dal titolo “Giappone Svelato”: mostre, conferenze, lezioni di lingua e cucina giapponese, laboratori manga e rari esemplari di bonsai.Expolevante non è stata solo esposizione ma un’esperienza da vivere. “Le fiere oggi – conclude Ambrosi - sono anche un luogo di scambio dei saperi: abbiamo ospitato grazie ad Externa i grandi architetti di fama mondiale come Mario Cucinella, Irina Chun e Stefano Boeri, per citarne alcuni, convegni sulla prevenzione e la cura attraverso l’esercizio fisico e la prima edizione degli Stati Generali dell’Export Puglia. Per il futuro doppiamo puntare sullo nostra identità come Sud, come Puglia”.