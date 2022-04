Grande successo di pubblico: lunghe file agli ingressi e grande partecipazione agli eventi

Continuano le esposizioni dedicate all’outdoor living (Padiglione Nuovo) e al green design (Padiglione 19) di “Externa”, che sabato 23 aprile ha ospitato le archistar Mario Cucinella, Irina Chun e Stefano Boeri.Domenica 24 aprile “Expolevante” apre i suoi cancelli alle ore 10 con la sfilata di auto d’epoca, organizzata da Old Cars Club, in occasione della settima Rievocazione storica del Gran Premio di Bari, a cui parteciperà anche Luigi De Laurentiis, Presidente dell’SSC Bari. Si continua, poi, nel padiglione 96 con l’esposizione di auto e moto d’epoca con l’ASI (Automotoclub Storico Italiano) e Old Cars Club. A partire dalle ore 12 iniziano le esibizioni di motocross freestyle (Area “Pista”). Da non perdere il convegno FIC (Centro Congressi, ore 9.30) con Giuseppe Abbagnale, ex canottiere olimpico italiano, vincitore di due titoli olimpici e sette mondiali nel canottaggio dal 2012 presidente della Federazione Italiana Canottaggio.Non mancano le Giostre per grandi e piccini (Piazzale 86-89) e una pista Go-Kart (Piazzale 47 Ovest) ed eventi dedicati alla musica con i dj set di giorno e di sera organizzati da Demodè in collaborazione con Ritmo 80 e dj contest con Pro Dj Confcommercio (Piazzale 47 Ovest e Piazzale 71).Facebook: Expolevante / Nuova Fiera del LevanteInstagram: @expolevante / @nuovafieradellevanteNei giorni 21-22 Aprile Expolevante sarà aperto dalle 10 alle 21.Nei giorni 23-24-25 Aprile Expolevante sarà aperto dalle 10 alle 22.Gli ingressi all’Expolevante sono due: ingresso Orientale (Lungomare Starita) e ingresso Agricoltura (viale Vittorio Emanuele Orlando).Si consiglia l’acquisto del biglietto online dal sito www.expolevante.it per rendere più veloce l’ingresso in fiera, evitando situazioni che creino assembramenti. Saranno comunque aperte le biglietterie fisiche agli ingressi “Orientale” e “Agricoltura”.Intero: € 3,00Ragazzi di età < 10 anni: gratuito con biglietto omaggioPersone con disabilità pari o superiore 80%: gratuito con biglietto omaggioPersone che arrivano in bici (solo da Ingresso Agricoltura): gratuito con biglietto omaggio. Parcheggio incustodito adiacente a piazzale 71.Forze dell'ordine con tesserino: gratuito con biglietto omaggioGiornalisti con tesserino: gratuito con accesso diretto